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Звезды16 августа 2022 7:13

Дело музыканта Юрия Шевчука о дискредитации армии начали слушать в суде

Заседание проходит в Уфе, а сам лидер группы ДДТ находится в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Юрий Шевчук не пришел на заседание по делу о дискредитации армии.

Юрий Шевчук не пришел на заседание по делу о дискредитации армии.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советский районный суд Уфы начал рассматривать административное дело в отношении музыканта Юрия Шевчука, которого обвиняют в дискредитации вооруженных сил России. Сам Шевчук в Уфу не поехал. Тогда один из Петербургских судов наладил видеосвязь с Уфой. Нои это не помогло.

- Шевчуку была предоставлена возможность выйти на связь с Башкортостаном по видеоконференции. Шевчук в суд не пришел, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что слова, которые в полиции расценили как критику действий армии, Шевчук произнес на концерте ДДТ в Уфе 18 мая. Там же в Башкирии было возбуждено административное дело. Потом его материалы пересылались между Петербургом и Уфой, осев все же в последней.

Сам музыкант заявлял, что в Уфу на рассмотрение не поедет, представлять его будет адвокат. По нынешней статье Юрию Шевчуку грозит штраф до 50 тысяч рублей.