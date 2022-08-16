Строительство трех проблемных жилых комплексов возобновили на границе Петербурга и Ленобласти

В Ленобласти возобновили строительство трех проблемных ЖК. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти возобновили строительство трех проблемных жилых комплексов. Речь о ЖК «Черничная поляна», «Материк» и «Радужный». Теперь у объектов новые подрядчики, которые постараются ускорить работу и приблизиться к ранее утвержденному графику сдачи домов. Последние новости о строительстве трех ЖК узнали в online47.ru.

- На стройплощадку секции «ДЕЖ» «Материка» уже вышли 11 высококвалифицированных специалистов, на корпус 6.2 «Радужного» – семь человек, а на «Черничную поляну» пока восемь, - пишет издание со ссылкой на региональный комитет по строительству.

Власти Ленобласти обещают, что подрядчики до 21 августа проведут мобилизацию и наберут необходимое количество строителей. Новые сроки по вводу жилья объявят позднее, примерно до 25 августа.