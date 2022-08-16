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Общество16 августа 2022 7:43

Финляндия фактически закрывает вариант с туристическим шенгеном для россиян

Получить визу смогут лишь те граждане РФ, которые едут на учебу, работу или к родственникам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Съездить на шопинг в Финляндию для петербуржцев скоро будет проблематично.

Съездить на шопинг в Финляндию для петербуржцев скоро будет проблематично.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили намерении сократить выдачу туристических виз россиянам. Как и было объявлено ранее, приоритет по заявлениям сделают на тех граждан РФ, которые имеют другие, более веские основания для поездки в Европу.

- Министерство иностранных дел подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе, - заявил в эфире телеканала Yle глава финского МИДа Пека Хаависто.

Количество туристических шенгенских виз, которые выдают консульства Финляндии через свои визовые центры в России, будет, соответственно, сокращено.

Напомним, ранее ведущие политические партии Суоми потребовали ограничить или закрыть доступ российским туристам в Финляндию. С этим согласились и большинство жителей соседней страны.