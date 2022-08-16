«Балтийский завод» подал два иска на 800 млн рублей к финской судостроительной компании Wartsila

"Балтийский завод" подал два иска к финской компании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Балтийский завод» подал два иска к финской судо- и машиностроительной компании Wartsila. Предприятие требует в общей сложности почти 800 миллионов рублей из-за недопоставки оборудования для строящихся на верфи двух ледоколов.

- Мы заплатили аванс за поставку оборудования на ледоколы «Якутия» и «Чукотка», но оборудования так и не получили, - приводит слова представителя «Балтийского завода» ТАСС.

Напомним, что концерн Wartsila сотрудничал с отечественными судостроителями со времен СССР. При участии финнов были построены советские атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач».

Однако, в июле 2022 в связи с ситуацией на Украине финская компания заявила о продаже российских активов, среди которых было и петербургское подразделение ООО «Вяртсиля Восток», после чего было объявлено об уходе в рынка РФ