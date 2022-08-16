Антициклон поднимет температуру в Петербурге на 4-5 градусов выше нормы

В Петербурге опять будет жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая и солнечная погода задержится в Петербурге еще на несколько дней. Причем жара усилится - днем будет до +31 градуса. Температура в городе поднимется на 4-5 градусов выше нормы из-за антициклона.

- Сегодня погоду в Северной столице будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона. Облаков в небе немного и вновь, уже восьмой день подряд, обойдется без дождей, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня составит в городе на Неве от +29 до +31 градуса, по Ленинградской области обещают +26...+31. Ветер ожидается юго-западный, умеренный. Атмосферное давление пойдет низ, но останется чуть выше нормы - 763 мм ртутного столба.

В среду погода в Петербурге останется практически такой же.