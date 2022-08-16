Двое детей и двое взрослых пострадали в тройном ДТП на КАД

Четыре человека пострадали в ДТП на КАДе Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга устанавливает все обстоятельства ДТП на Кольцевой автодороге, в котором пострадали двое детей. Они ехали в «Шкоде», в которую на полном ходу влетел внедорожник «Субару Форестер». По инерции «Шкода» ударила «Форд», водитель которого не стал ждать полиции и, по непонятным причинам, сбежал с места ДТП.

- В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» и его трое пассажиров, включая детей 8 и 11 лет, госпитализированы в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

28-летний мужчина, который управлял «Субару» в момент аварии, был задержан. Известно, что в нынешнем году его привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения лишь один раз.