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Общество16 августа 2022 9:50

Суд признал Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации армии

Ему назначено максимальное по этой статье наказание - штраф в 50 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии.

Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советский суд Уфы признал виновным петербургского музыканта Юлия Шевчука по делу о дискредитации армии. Заседание прошло без участия самого Шевчука, который не поехал в Башкортостан и не явился в петербургский суд, где была устроена видеоконференция с Уфой. Причиной этому он назвал контакт с больным коронавирусом. Его представлял адвокат.

- Во время заседания адвокат указал на процессуальные нарушения со стороны МВД при оформлении протокола и просил приостановить, - пишет «КП-Уфа».

Также адвокат отметил, что его клиент во время первой же беседы с полицией прямо заявил, что уважает вооруженные силы и не признает вину в их дискредитации.

Однако судья Егорова посчитала иначе и назначила максимальный штраф по статье - 50 тысяч рублей. На обжалование приговора у лидера группы ДДТ есть 10 суток.