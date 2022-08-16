Суд признал Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации армии

Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Советский суд Уфы признал виновным петербургского музыканта Юлия Шевчука по делу о дискредитации армии. Заседание прошло без участия самого Шевчука, который не поехал в Башкортостан и не явился в петербургский суд, где была устроена видеоконференция с Уфой. Причиной этому он назвал контакт с больным коронавирусом. Его представлял адвокат.

- Во время заседания адвокат указал на процессуальные нарушения со стороны МВД при оформлении протокола и просил приостановить, - пишет «КП-Уфа».

Также адвокат отметил, что его клиент во время первой же беседы с полицией прямо заявил, что уважает вооруженные силы и не признает вину в их дискредитации.

Однако судья Егорова посчитала иначе и назначила максимальный штраф по статье - 50 тысяч рублей. На обжалование приговора у лидера группы ДДТ есть 10 суток.