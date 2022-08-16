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Происшествия16 августа 2022 10:54

В Выборге грабитель избил ребенка и отобрал у него коллекцию игрушечных машинок

Следственный комитет завел дело о грабеже
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Выборге грабитель отобрал машинки у ребенка.

В Выборге грабитель отобрал машинки у ребенка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Выборга ищет неизвестного мужчину, который средь бела дня напал на 12-летнего ребенка. Злоумышленник избил ребенка и отобрал у него коллекцию игрушечных машинок. Все произошло днем в минувшие выходные у магазина на Рубежной улице.

- 13 августа неустановленное лицо открыто похитило у несовершеннолетнего набор коллекционных машинок, стоимостью 10 000 рублей, применив к потерпевшему насилие, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

По данным полиции, ребенок получил несколько ударов по различным частям тела, травмы признаны неопасными для жизни и здоровья. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

Взрослого любителя машинок ищут.