Огромная труба слетела с прицепа грузовика перед машинами на КАДе

Труба едва не снесла машины на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Авария, почти как из голливудского блокбастера «пункт назначения», едва не произошла на Петербургском КАДе. Грузовик с прицепом, мчавшийся по левой полосе, внезапно потерял одну из огромных труб, лежавших в кузове. Водителя ехавшего следом внедорожника спасла только хорошая реакция.

- Сегодня утром на внешней стороне КАДа «олень» на шаланде растерял свой груз, чудом никого не зацепив, - написал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» другой автомобилист, камера регистратора которого сняла момент ДТП на видео.

По счастью, все обошлось без разбитых машин и пострадавших людей. Все водители успели затормозить, а труба мирно укатилась на обочину к ограждению.

Шофер шаланды, заметивший потерю, резко взял вправо и остановился. Как он вернул в кузов груз, весящий не одну сотню килограммов, осталось за кадром.