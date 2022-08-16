Пенсионерка лишилась квартиры из-за лже-следователя в Петербурге

Петербургская пенсионерка лишилась квартиры и почти 7 млн из-за лжеследователя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге доверчивая пенсионерка стала жертвой мошенника и лишилась квартиры. Некий лже-следователь напугал женщину, убедив ее, что якобы какой-то однофамилец пытается завладеть ее накоплениями и квартирой. В итоге этим преступником оказался он сам. Об этом 16 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- С середины июля в течение месяца 82-летней женщине названивал какой-то мужчина, представившийся следователем. Он убедил пенсионерку в том, что некий ее однофамилец пытается снять деньги с ее счетов, а также переоформить на себя ее квартиру на Манчестерской улице, - рассказал источник.

Женщина решила последовать указаниям "следователя". Она сняла со своих счетов более 1,2 миллиона рублей накоплений и перевела на указанный мошенником счет. После отправилась в агенство недвижимости, где оформила договор купли-продажи, выручив за это 5,5 миллионов рублей. Эти деньги она также отправила на счет лже-следователя.

В итоге женщина лишилась почти 7 миллионов рублей. Поняв это, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Теперь настоящие следователи ищут мошенника.