Граница России и с Эстонией в Ивангороде снова открылась

Движение на границе Эстонии и России в Ивангороде снова открыто. Фото: ФТС РФ

Граница России и Эстонии вновь открыта. Или, по крайне мере, приоткрыта. Туристы, с утра стоявшие у пункта пропуска Ивангород-Нарва, сообщают в соцсетях, что машины потихоньку начали пропускать.

- Очередь начала двигаться, наши довольно бодро пропускают. Едем в Эстонию, - пишут петербуржцы в группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД».

Открытие границы подтверждают и в Северо-Западном таможенном управлении.

- С 13 часов 40 минут возобновлено перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород), - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее эстонская сторона называла официальной причиной остановки работы погранперехода обновление компьютерного обеспечения. Сейчас все обновилось и функционирует в штатном режиме.