Мужчина обварился насмерть паром на производстве в Петербурге

На Парнасе на производстве сварился пожилой рабочий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина насмерть обварился паром на производстве. Все случилось еще 6 августа 2022 года на одном из производств на Парнасе. После инцидента мужчина впал в кому, но спустя девять дней скончался. Об этом 16 августа сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На Парнасе на производстве в доме 5 в 3-м Верхнем переулке пожилой 73-летний рабочий получил смертельные ожоги паром. В месте происшествия его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, - рассказал источник.

Мужчина находился в коме. У него были ожоги 1-3 степеней 60 процентов тела. Пострадали голова, тело, половые органы и ягодицы.

Девять дней врачи боролись за жизнь пациента. Однако около полуночи 15 августа он скончался.