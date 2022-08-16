Проезд по улице Одоевского на Васильевском острове Петербурга откроют с 18 августа

Проезд по улице Одоевского на В.О. откроют до конца сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Васильевском острове Санкт-Петербурга снова откроют движение по улице Одоевского. Проезд по улице был закрыт из-за капитального ремонта Биржевого моста, который до сих пор продолжается. Однако с 18 августа 2022 года по Одоевского снова пустят транспорт, правда, ненадолго. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

- По улице Одоевского будет открыто движение с 18 августа по 30 сентября, - уточнили в ГАТИ.

Также с 18 августа запланированы перекрытия еще в двух районах города. Так, с 18 по 27 августа будет ограничен проезд на перекрестке проспекта Красных Командиров и Красносельской улицы в городе Красное Село. Сквозной проезд по Красносельской улице вовсе будет закрыт.

В Невском районе до конца августа ограничат проезд по Фаянсовой улице от улицы Седова до улицы 2-й Луч.