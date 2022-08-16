Вода в Финском заливе в Петербурге прогрелась до плюс 21 градуса

Вода в Финском заливе прогрелась до +21 градуса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стоит знойная жара. Который день подряд отметка на термометрах либо близится к 30 градусам, либо достигает этого показателя. Самое время для того, чтобы искупаться и отдохнуть на побережье. Тем более, что на 16 августа 2022 года вода в Финском заливе в черте города прогрелась до плюс 21 градуса. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- По данным наблюдений на 16 августа 2022 года температура воды в Неве составляет плюс 20 градусов, в Финском заливе в курортной зоне плюс 20-21 градус, - рассказали синоптики.

Однако купаться в Финском заливе пока не стоит. Вода в заливе цвета тархуна из-за цветущих водорослей. Кроме того, экологи отмечают, что это может быть опасно для людей. Купание в воде с цветущими водорослями может привести к химическим ожогам и проблемам с ЖКТ.