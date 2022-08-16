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Общество16 августа 2022 13:02

Смольный объявил конкурс на создание нового производства лекарств в Петербурге

Выпуск препаратов в городе снизит их стоимость на 30-40 процентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первый офсетный контракт в Петербурге заключат в сфере фармацевтики

Первый офсетный контракт в Петербурге заключат в сфере фармацевтики

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются запустить новое производство лекарств. 16 августа 2022 года губернатор Александр Беглов подписал постановление о проведении открытого конкурса на заключение офсетного контракта по производству препаратов. Это означает, что поставщик берет на себя обязанность инвестировать в бизнес, а город гарантирует спрос на продукцию и будет ее закупать.

- Механизм офсетного контракта позволит городу значимо экономить на закупках. Стоимость продукции будет на 30-40 процентов меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств, - отметил градоначальник.

Планируется, что производство будет выпускать минимум 31 препарат, из которых 20 не выпускают в России вовсе.

Объем инвестиций минимум составит 2,3 миллиарда рублей, а контракт будет заключен на 10 лет. Кроме того, это позволит создать 300 рабочих мест.