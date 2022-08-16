Билайн запустил для петербуржцев акцию на смартфоны к 1 сентября

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Билайн запускает акцию «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства». В ее рамках абоненты смогут приобрести мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи билайна с выгодой до 10 тыс. рублей.

Сэкономленные деньги становятся бонусными рублями на счету абонента. Их количество зависит от модели смартфона. Зачисление бонусов происходит согласно предложению «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты, обслуживающиеся по тарифному плану, участвующему в акции, получат их на собственный номер, новым клиентам будет предложена SIM-карта билайна.

В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips.

Полный список смартфонов, участвующих в акции, а также другие подробности можно узнать по адресу beeline.ru/shop/catalog/actions/s-novym-vygodnym-smartfon-i-uslugi-sviazi-po-tsene-ustroistva/

Стоит отметить, что в августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от билайна — фирменные подарки с героями нового Тарифа UP.

Срок проведения акции: с 15 августа до 30 сентября 2022 года.

Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.