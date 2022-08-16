Скульптура обнаженной Афродиты вернулась в петербургский сад Сан-Галли

Скульптуру Афродиты вернули в сад Сан-Галли. Фото: "Водоканал СПб".

Историческая скульптура богини Афродиты вернулась в сад Сан-Галли. С начала лета она была на в мастерских «Водоканала», а теперь снова украшает фонтан. Правда, на историческое место установили копию скульптуры, а не оригинал.

- «Водоканал» завершил работы по изготовлению точной бронзовой копии скульптурной композиции. После получения согласований от КГИОПа Афродиту установили на постамент фонтана, - сообщает пресс-служба предприятия.

Также специалисты «Водоканала» изготовили новую чашу для фонтана и обновили оборудование с коммуникациями. Полностью завершить все работы по реконструкции объекта планируют до конца августа, а потом обнаженная богиня в струях воды еще успеет порадовать горожан до окончания сезона фонтанов.

Справка «КП»:

Скульптурная композиция с Афродитой, амурами и другими морскими обитателями была создана в конце позапрошлого века по заказу петербургского фабриканта Франца Сан-Галли и изначально украшала его особняк. А после революции, в 30-х годах ХХ века годах была перенесена в сад на Лиговском проспекте.