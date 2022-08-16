«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары объявили в Петербурге

В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный объявил "оранжевый" уровень опасности из-за погоды. По прогнозу синоптиков аномальная жара в городе продержится как минимум до полудня 18 августа 2022 года. Температура воздуха значительно превышает климатическую норму.

- До 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, - рассказали в городской администрации.

Температура воздуха уже несколько дней в Петербурге поднимается до 30 градусов. При этом в городе очень солнечно и нет дождей. В таких условиях жителям Северной столицы стоит одеваться как можно легче, днем проводить время в прохладных помещениях и пить побольше воды.