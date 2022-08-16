Миллион рублей потеряла на продаже шляпки в Интернете пенсионерка из Петербурга

Пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше миллиона рублей отдала мошенникам петербургская пенсионерка, которая решила подзаработать на продаже в Интернете своей старой шляпки. Женщина выставила головной убор на сайте объявлений. И вскоре ей поступил звонок от молодой покупательницы.

- Девушка рассказала, что хочет приобрести шляпку. И сообщила, что случайно уже перевела пенсионерке деньги на карту, попросив вернуть лишнее, - пишет «Мойка 78».

Далее, отточенными фразами, мошенница довела пожилую женщину до того, что на указанный злодейкой счет ушли один миллион и 95 тысяч рублей.

После этого девушка перестала отвечать на звонки. А шляпка осталась пенсионерке на память. Поняв, что ее обманули, петербурженка пошла в полицию. Тут ее с сочувствием выслушали и приняли заявление. Мошенников ищут.