16 школ и детских садов подключили к сетям водоснабжения в Петербурге к началу учебного года

К началу учебного года к сетям водоснабжения и водоотведения подключены 16 образовательных учреждений Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В началу нового учебного года в Санкт-Петербурге подключили к сетям водоснабжения 16 школ и детских садов. Всего начала года к сетям подключены более 40 образовательных учреждений. Это новые школы, детские сады, а также спортивные комплексы. Об этом 16 августа 2022 года сообщили в Смольном.

- Теперь полностью обеспечены водой школы на Пулковском шоссе в Шушарах, на улице Ольги Форш, а также детские сады, которые находятся в Центральном, Фрунзенском, Пушкинском районах, - пояснили в городской администрации.

Также к 1 сентября провели работу в учебном корпусе филиала РАНХиГС, в корпусах Горного института, где была проведена реконструкция.

В администрации города рассказала, что с начала года специалисты проложили более 2 тысяч километров сетей.