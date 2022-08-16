Суд отправил под арест водителя, сбившего насмерть женщину возле Дворцовой площади в Петербурге

Суд отправил под арест водителя, сбившего насмерть женщину в центре Петербурга / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд отправил под арест водителя, который сбил насмерть женщину недалеко от Дворцовой площади. Заседание состоялось 16 августа 2022 года, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- В половину третьего ночи водитель на автомобиле "Киа Рио" ехал по Дворцовому проезду от Невского проспекта к Университетской набережной. Скорость движения была около 60 километров в час, - рассказали в суде.

Проезжая пешеходный переход водитель не заметил женщину, которая начала переходить дорогу на красный свет светофора. Соотвественно, водитель скорость не сбросил и сбил пешехода. Та скончалась на месте.

Водителю машины предъявили обвинение. В свою очередь он вину признал, но частично. Также заявил, что готов возместить вред.

Так как у водителя нет постоянного места жительства и легального источника дохода, его отправили в СИЗО до 13 октября.