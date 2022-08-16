Смольный изменил исторические границы Октябрьской набережной в Петербурге

Смольный изменил исторические границы Октябрьской набережной
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге изменили исторические границы Октябрьской набережной. КГИОП опубликовал документ, по которому границы набережной как объекта культурного значения вскоре утратят свою силу. Это связано со строительством Широтной магистрали скоростного движения, а также планов строительства нового моста через Неву. Об этом 16 августа 2022 года пишут "Коммерсант".
- На Октябрьской набережной предусмотрена реализация четвертого этапа, включающего строительство разводного моста через Неву. Мост проектируется в непосредственной близости от Финляндского железнодорожного моста, - пишет издание.
Также в комитете отметили, что изменение границ набережной было сделано после выводов историко-культурного исследования.