Смольный изменил исторические границы Октябрьской набережной в Петербурге

Смольный изменил исторические границы Октябрьской набережной Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге изменили исторические границы Октябрьской набережной. КГИОП опубликовал документ, по которому границы набережной как объекта культурного значения вскоре утратят свою силу. Это связано со строительством Широтной магистрали скоростного движения, а также планов строительства нового моста через Неву. Об этом 16 августа 2022 года пишут "Коммерсант".

- На Октябрьской набережной предусмотрена реализация четвертого этапа, включающего строительство разводного моста через Неву. Мост проектируется в непосредственной близости от Финляндского железнодорожного моста, - пишет издание.

Также в комитете отметили, что изменение границ набережной было сделано после выводов историко-культурного исследования.