Гонщик сбил девятилетнюю девочку в Петербурге

Третьеклассница попала под машину лихача в Купчино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге гонщик сбил девятилетнюю девочку. Авария произошла днем 15 августа 2022 года в Купчино, когда третьеклассница перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В два часа дня 26-летний мужчина на автомобиле Renault Arkana у дома 34 по улице Олеко Дундича сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте без сопровождения родителей, - сообщил источник.

От столкновения с автомобилем ребенок сильно пострадал. С места аварии ее госпитализировали в детскую больницу. У девочки закрытая травма черепа, сотрясение мозга, открытый перелом голени. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Известно, что за 2022 год водитель уже 17 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения, из них 13 раз за превышение скорости.