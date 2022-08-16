Главу коммерческой компании задержали за кражу 27 млн рублей на благоустройстве парка Сосновый Бор в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали руководителя одной коммерческой компании, который мошенническим путем украл более 27 миллионов рублей на благоустройстве парка Сосновый Бор. Вместе с подельниками он заключил контракт на облагораживание парка, однако деньги просто забрал себе. Об этом 16 августа 2022 года сообщили в следственном комитете области.

- Подозреваемый вместе с сообщниками заключил между компанией и МБУ «Городская служба благоустройства – Парк» в Сясьстрое контракт на благоустройство парка Сосновый Бор на сумму 78 миллионов рублей, - рассказали в комитете.

Далее мошенники предоставили акты о выполнении работ, которых по факту не было. За это на счет компании поступило более 27 миллионов рублей.

Следователи провели семь обысков по местам проживания подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.