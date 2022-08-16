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Происшествия16 августа 2022 16:48

Автомобиль загорелся после ДТП на КАД в Петербурге

Авария произошла на съезде с трассы на Приморское шоссе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Две машины столкнулись на севере КАД в Петербурге

Две машины столкнулись на севере КАД в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух машин. ДТП случилось на севере города вечером 16 августа 2022 года. После столкновения под капотом одного из автомобилей произошло возгорание. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- ДТП на съезде с КАД на Приморское шоссе, - сообщили автомобилисты.

Как рассказали очевидцы, это было лобовое столкновение. Под капотом одной из машин после ДТП началось возгорание, однако его быстро потушили.

После удара одна из машин оказалась разбита вдребезги. Однако очевидцы не сообщают ни о возможных погибших, ни о пострадавших.

Сейчас на место направляются сотрудники дорожной полиции, которым предстоит разобраться в причинах аварии.