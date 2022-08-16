15 человек эвакуировали из горящего дома на улице Шостаковича в Петербурге

Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга вечером 16 августа 2022 года произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании в доме 1/9 по улице Шостаковича в Выборгском районе дома поступил на пульт экстренной службы в 19:19 часов. На место немедленно выехала бригада пожарных. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Возгорание произошло в трехкомнатной квартире площадью в 50 квадратных метров. Выгорела комната на площади девяти "квадратов", - сообщили в пресс-службе спасателей.

В связи с пожаром из горящего дома были эвакуированы 15 человек. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

На месте работали 10 человек личного состава МЧС Петербурга и две пожарные машины. Спустя 20 минут после заявки пожар ликвидирован.