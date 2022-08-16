Развитие городского транспорта обсудили в Общественной палате Петербурга

В Общественной палате Санкт-Петербурга обсудили развитие городского транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в общественной палате обсудили развитие городского транспорта. Так, в городе в этом году начала работать транспортная реформа, которая в первую очередь избавила Северную столицу от маршруток. Об этом 16 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Важно, чтобы метро обеспечивало максимально быстрый и удобный доступ к любому району города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов недавно говорил, что нам в ближайшее время необходимо построить 89 станций, причем 31 – в первой очереди, - пишет издание со ссылкой на вице-президента Транспортного союза Северо-Запада Сергея Ветлугина.

Так сейчас по плану ввод станции "Горный институт" и пересадочного узла "Кировский завод – Путиловский завод".

Что касаемо транспортной реформы, то главный ее тест наступит 1 сентября с началом учебного года. Но эксперты оптимистично смотрят на ситуацию.