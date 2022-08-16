Жара превысила 30 градусов в Петербурге 16 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова целый день стояла безумная жара. Даже к вечеру в городе ощущается невыносимая духота. Температура воздуха 16 августа 2022 года поднялась выше 30 градусов, однако снова суточный рекорд побит не был. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В минувший понедельник Санкт-Петербургу до суточного рекорда тепла не хватило 0,3 градуса. Сегодня максимальная температура воздуха в Северной столице оказалась выше, чем накануне, и достигла плюс 30,2 градусов, и до рекорда не хватило... вновь 0,3 градуса, - рассказал синоптик.

Напомним, что такая жара простоит в городе всю неделю. Из-за этого власти города объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. В МЧС посоветовали горожанам почаще находиться в прохладных помещениях и побольше пить воды.