Лесной пожар произошел в Выборгском районе Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области произошел пожар в лесу. Возгорание случилось днем 16 августа 2022 года в Выборгском районе недалеко от Каменки. Огонь охватил большой участок леса и заброшенной свалки. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Лесной пожар в Выборгском районе Ленинградской области, в районе Каменки, - рассказали свидетели.

Из-за чего возник пожар, пока что неизвестно. На месте уже работают пожарные, которые тушат огонь. Жилых построек рядом нет, так что жизни людей возгорание не угрожает.

Вполне возможно, что возгорание началось из-за жары. В Петербурге и Ленинградской области температура воздуха поднимается выше 30 градусов. МЧС объявило третий уровень пожароопасности.