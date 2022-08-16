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Общество16 августа 2022 19:55

Аномальная жара в 30 градусов накроет Петербург 17 августа

В городе объявлен "оранжевый" уровень опасности
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жара в 30 градусов накроет Петербург 17 августа

Жара в 30 градусов накроет Петербург 17 августа

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге стоит знойная жара. Отметки на столбиках термометров поднимаются до 30 градусов и выше. В среду, 17 августа 2022 года, в Северной столице снова ожидается аномальное пекло. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- 17 августа в Петербурге будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, - рассказали синоптики.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне 18-20 градусов. Днем снова поднимется до 28-30 градусов жары.

Такая погода продержится до конца недели. 18 и 19 августа снова 29-31 градус. Дождей даже не предвидится.

Напомним, что из-за жары Смольный объявил "оранжевый" уровень опасности. Горожанам рекомендуют следить за собой, не употреблять алкоголь и пить побольше воды.