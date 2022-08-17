50-летняя женщина утонула в Неве у набережной Кутузова

В Неве утонула 50-летняя женщина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства гибели неизвестной женщины, которую выловили и Невы в состоянии клинической смерти. Сам инцидент произошел еще в ночь на 13 августа, когда припозднившиеся горожане заметили тело в воде у Кутузовской набережной.

- У дома 8 по набережной Кутузова была замечена женщина. Ее достали из воды спасатели, машиной скорой помощи потерпевшую отправили в Мариинскую больницу, - пишет «Мойка 78».

Увы, но усилия медиков ни к чему не привели. Женщина уже находилась в состоянии комы и по приезду в больницу была зафиксирована смерть пациентки.

По предварительным данным, погибшей около 50 лет. Ее личность устанавливается.

Напомним, что в тот же день, 13 августа, у Тучкова моста было найдено тело 19-летнего парня, упавшего в Неву несколькими днями ранее.