Из-за провала асфальта в Парголово появился «вход в метро»

В Парголово провалился асфальт. Фото: vk.com/spb_today

Дыра двухметровой глубины образовалась из-за провала асфальта в Парголово. Отверстие в земле, которое уже нарекли «входом в метро», появилось в одном из дворов на Тихоокеанской улице.

- Замечательное качество строительства. Глубина метра два. В любой момент можно провалиться под землю, - пишут жители поселка в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фото, место провала бережно огородили сигнальной лентой и белым ведерком. Пока ремонтников на месте замечено не было.

Кроме справедливых возмущений: «это вы еще не знаете, из чего фасады ваших домов собраны», в комментариях жители парголовских новостроек печально шутят, что это уже началась работа над обещанными 89 станциями метро, которые заложили в генплан. Станция «Парголово» в плане тоже есть. Ее должны построить до 2040 года.