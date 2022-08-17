Жителя Петербурга задержали за съемки порно со школьницей

Житель Петербурга снимал секс с 15-летней школьницей и продавал порно в Интернете. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Выборгского района задержана 34-летнего петербуржца, которого подозревают в изготовлении порноматериалов с несовершеннолетними. Несколько лет назад он встречался со школьницей. Секс с ней он снимал на видео, после чего продавал через Интернет.

- В полицию обратилась 22-летняя петербурженка с заявлением на своего бывшего возлюбленного, который состоял с ней в интимной связи с 2015 по 2018 годы, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам девушки которой на начало отношений было лишь 15 лет, а ее партнеру - 26, съемки интимных фото и видео проводились без ее согласия. Все встречи были в квартире на улице Руднева.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям за секс с несовершеннолетней, за изготовление и распространение порнографических материалов, а также использование подростка в этих целях.