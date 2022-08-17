Первую дорогу из удобрений построили в Волховском районе Ленобласти

В Волхове построили первую дорогу с использованием остатка удобрений. Фото: Алексей Брицун

В Волховском районе Ленобласти построили первую дорогу с использованием остатка от удобрений. Как пишет online47.ru, речь о фосфогипсе, белой рассыпчатой массе, являющейся гидратом сульфата кальция. Фотографиями ноу-хау похвастаслся глава местной администрации Алексей Брицун. По его словам, дорога крепка, да и ее строительство выходит дешевым и быстрым.

- Фосфогипс представляет собой «творожную массу» с 25-30 процентами влажности. При уплотнении влага испаряется, а сам материал становится камнем, что подходит для устойчивого дорожного полотна, - рассказывают в издании со ссылкой на дорожников.

Добавим, что ранее в Ленобласти уже удивили инновационным подходом к строительству дорог. Во Всеволожском районе появился асфальт с запахом ягод – чтобы «заглушить» плохо пахнущий битум.