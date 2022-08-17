Деньги на памятник Сергею Бодрову в Петербурге соберут на художественном аукционе

В Петербурге хотят становить памятник Сергею Бодрову. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пройдет вернисаж с аукционом картин, все средства с которого пойдут на памятник актеру Сергею Бодрову, трагически погибшему 20 лет назад. Акцию проводит петербургский художник Алексей Сергиенко.

- Мы будем принимать картины как профессиональных художников, так и любителей, в том числе детей. Потом будет благотворительный аукцион с начальной стоимостью работ в один рубль, - пишет «Петербургский дневник».

Ранее таким же образом удалось собрать средства на восстановление и ремонт легендарной котельной «Камчатка», где работал Виктор Цой и сейчас открыт одноименный музей с музыкальным клубом.

Нынешний вернисаж пройдет 20 сентября в арт-центре Алексея Сергиенко. Акция приурочена к 25-летию выхода культового фильма «Брат», снятого в городе на Неве.

Конкурс на концепцию памятника Бодрову объявят после вернисажа.