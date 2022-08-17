Почти четыре тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Число суточных заражений продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает заметно расти. За минувшие сутки в городе подтверждены почти четыре тысячи случаев заражения ковидом. Такие данные на утро 17 августа приводит городское управление Роспотребнадзора.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3881 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, - сообщает пресс-служба ведомства.

Госпитализированы с ковидом 274 пациента. Выздоровели за сутки 3752 человека. Скончались по причине заболевания коронавирусом 14 горожан.

А в Смольном тем временем отмечают резко возросшее число вызовов врачей на дом. Каждую неделю за последнее время нагрузка растет на 25-30 процентов.