Бастрыкин поручил проверить инцидент с разрывом селезенки у девочки, упавшей с качелей в Петербурге

Центральный аппарат СК России проверит расследование причин падения девочки с качелей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с падением девочки с качелей на детской площадке в Петербурге. Напомним, девочка упала на землю вместе с конструкцией, цепь которой оборвался по неизвестной причине. Ребенок получил серьезный травмы, в том числе у нее разорвало селезенку. До Бастрыкина информацию о происшествии донес один из депутатов Госдумы.

- Председатель Следственного комитета поручил доложить о результатах проверки происшествия. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, - передает пресс-служба СК России.

Добавим, что инцидентом заинтересовались и в прокуратуре. Там выясняют, кто несет ответственность за установку злосчастной качели в одном из дворов на проспекте Сизова.