Прокуратура начала проверку ЧП с аварийной посадкой самолета Петербург-Екатеринбург в Пулково

Прокуратура проверяет посадку рейса Петербург-Екатеринбург в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств вынужденной посадки в аэропорту Пулково лайнера Sukhoi Superjet 100, летевшего из Петербурга в Екатеринбург. Однако до места назначения самолет не добрался, так как экипаж заметил сигнал о неисправности.

- Во время полета от экипажа поступила информация о некорректной работе датчика механизации крыла. Службы аэропорта Пулково были приведены в готовность к встрече самолета. Борт сел в 14:19, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе аэропорта.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, пострадавших в результате ЧП нет. Всего на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас пассажиры ждут резервный самолет для вылета в столицу Урала.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента, при наличии оснований примет меры, - сообщает пресс-служба ведомства.