Живодерка, избившая лошадь лопатой в Петербурге, может отделаться административным делом

Административное дело могут возбудить на женщину, избившую лошадь лопатой по голове / Фото: Прокуратура Петербурга

Живодерка, которая жестоко избила лопатой по голове лошадь, может отделаться только административным делом. Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку после шокирующего видео, разлетевшегося в сети. Инспекторы побывали на частной территории в Парголово и осмотрели саму кобылку, а также место ее содержания. Об этом 17 августа 2022 года сообщили в ведомстве.

- На земельном участке содержатся лошадь гнедой масти и пони. В ходе осмотра территории обнаружены помещение, где наносились удары, а также лопата, которая является орудием совершения административного правонарушения. Зафиксировано и наличие ран на теле лошади, - рассказали в прокуратуре.

Известно, что лошадь и пони используют для зарабатывания денег, катая людей в парке. Животные на учете в ветстанции не состоят, прививок у них нет.

Владельцу лошади внесли предупреждение, чтобы он устранил эти нарушения. А материалы проверки отправили в управление ветеринарии для возбуждения административного дела.