Полиция задержала жительницу Петербурга за инсталляцию из 35 крестов

Полиция задержала жительницу Петербурга за акцию против военной операции / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция задержала жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила инсталляцию из 35 деревянных крестов. 7 августа 2022 года на берегу заброшенного карьера во Всеволожском районе Ленинградской области появилась инсталляция, которая оказалась акцией против военной операции. Об этом 17 августа рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Группа активистов робко без помпы организовала протестную акцию, разместив инсталляцию в виде 35 деревянных крестов. Результаты акции были размещены в интернете, - рассказали в полиции.

Правоохранители вычислили людей, которые устроили инсталляцию. Одной из них оказалась 22-летняя жительница Петербурга. Ее привлекли по административной статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Суд назначил девушке штраф в 30 тысяч рублей.

Далее административное разбирательство ждет и остальных участников акции.