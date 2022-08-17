Одежда загорелась на пенсионерке в Петербурге

Пенсионерка умерла, после того как на ней загорелась одежда в петербургской квартире Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка умерла после того, как на ней загорелась одежда. Врачи полторы недели пытались спасти жизнь женщине, однако после долгих мучений она скончалась. Сам инцидент произошел вечером 6 августа 2022 года в одной из квартир на проспекте Маршала Блюхера. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 6 августа из квартиры на севере Петербурга была госпитализировала 69-летняя женщина. Каким-то образом, когда она находилась дома, на ней загорелась одежда, - рассказал источник.

Пенсионерку доставили в НИИ скорой помощи с ожогами 51 процента поверхности тела. Полторы недели женщина мучалась от боли. Но в итоге из-за осложнений от ожоговой болезни ночью 17 августа пациентка скончалась.