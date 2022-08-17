Мать с ребенком сбила машина в Ленобласти

Мать с ребенком попали под машину в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области женщина с ребенком попала под машину. Авария произошла днем 16 августа 2022 года на трассе Санкт-Петербургского Южного полукольца. Молодая мать из Петербурга решила перейти дорогу по "зебре" вместе с шестилетним сыном. В итоге оба оказались в больнице. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 68-летний мужчина за рулем автомобиля Daewoo Nexia двигаясь со стороны Кировска в сторону Мги, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, - рассказали в полиции.

В итоге 24-летняя мать и ее шестилетний сын пострадали. Обоих с места аварии госпитализировали в больницу. Женщина получила травмы средней степени тяжести, а мальчик пострадал серьезно.

По факту аварии проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.