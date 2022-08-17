Автокран застрял под мостом на Южном шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Очередная авария произошла под мостами на Южном шоссе. Утром в среду здесь не прошел по высоте КамАЗ с краном-подъемником. Именно эта конструкция, закрепленная на конце кузова и стала «якорем».

- Мосты на Южном шоссе снова в деле, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара кран погнулся, из него вытекла гидравлическая жидкость. Пользователи соцсетей уже посочувствовали водителю: «Там же теперь ремонту! А запчасти на этот «Палфингер» нынче золотые».

Другие горожане отметили, что шофер КамАЗа наверняка ехал по навигатору - номера на машине стоят одного из южных регионов России - поэтому не знал о коварстве мостов.

Напомним, что за последние пару недель здесь же побились два автобуса, а «Газели» носят кузова с регулярной частотой. Но все же реже, чем под легендарным Мостом глупости, закрытым с весны прошлого года от греха подальше.