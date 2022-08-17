Большой проспект П.С. встал в жесткую пробку из-за перевернувшегося на дороге автомобиля

Автомобиль перевернулся на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге днем 17 августа 2022 года собралась большая пробка. Причиной тому стала авария с перевернувшимся автомобилем. Недалеко от пересечения проспекта с улицей Бармалеева на крышу "прилегла" машина. Спасательные службы уже работают на месте. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Лэнд Рове"р перевернулся на пересечении Большого проспекта П.С. и Бармалеева, - рассказал очевидец.

Как именно произошла авария, свидетели не сообщают. Автомобиль оказался прямо на пешеходном переходе, благо, больше никого не задев. Водитель машины пострадал, но не сильно. Очевидцы рассказали, что прибывшие на место медики забинтовали ему руку.

Из-за ДТП проспект встал в пробку в сторону "Спортивной". Сейчас на месте работают спасательные службы.