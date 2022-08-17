Строители начали собирать крышу «СКА Арены»

На арене СКА начали монтаж основной крыши. Фото: ООО "СКА Арена".

Монтаж основной крыши начался на новой арене петербургского СКА. Строители приступили к очередному этапу монтажа металлоконструкций фасада. Первой на место встала 80-метровая балка, которая станет частью козырька стадиона.

- Первый монтажный блок из двух верхних ферм архитектурного козырька весом 190 тонн и длиной 80 метров подняли на проектную высоту в 45 метров, - сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена».

Всего таких блоков будет 33 штуки, длина каждого составит от 80 до 96 метров, а вес самого тяжелого достигает 206 тонн.

Закончить монтажу конструкций фасада должна в декабре 2022 года. А по окончании строительства, которое намечено на весну 2023 года, арена предстанет в придуманном архитекторами облике с большой армейской звездой на крыше.

Сейчас готовность объекта составляет более 80%. Кроме работ в самом здании, преображается и прилегающая территория. Здесь сажают деревья и собираются монтировать детские площадки.