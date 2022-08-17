Жители Петербурга подали иск в суд с требованием отменить закон о реновации

Суд Петербурга принял к рассмотрению иск горожан об отмене местного закона о реновации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга решили активно выступить против реновации и подали коллективный иск в суд с требованием отменить закон о комплексном развитии территории. В среду, 17 августа 2022 года, суд зарегистрировал иск. Об этом говорится на сайте городского суда.

- Каждый, кто хочет полной отмены закона должен присоединиться к нему. Если у нас будет тысячи истцов, то результат рассмотрения иска не так важен - и так станет понятно, что жители не согласны на грабеж и депортацию, - заявили активисты.

Исковое заявление было принято к производству 15 августа. Предварительное судебное заседание назначено на 21 сентября.

Напомним, что по новому закону о реновации под снос могут попасть "хрущевки". Однако горожане выступили резко против возможных изменений.