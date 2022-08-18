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Авто18 августа 2022 6:00

Еще 54 стационарные камеры на скорость установили на дорогах Петербурга

Адреса публикует Комитет по информатизации и связи
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
900 камер, фиксирующих нарушения ПДД, будет в Петербурге к концу года.

900 камер, фиксирующих нарушения ПДД, будет в Петербурге к концу года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 54 стационарных комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения, а попросту камер, установлены в Петербурге. Места установки согласованы с ГИБДД, как самые потенциально аварийные.

- Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ , - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Адреса новых 54 камер, фиксирующих превышение скорости, можно узнать также на сайте самого комитета. Большинство из них установлено на севере города, в Приморском и Выборгском районах.

Всего на этот год запланирована установка 300 комплексов фото- и видеофиксации. К концу декабря общее число стационарных камер на дорогах Петербурга достигнет девяти сотен.