10-летний школьник с задержкой развития выпал с пятого этажа на севере Петербурга

Ребенок госпитализирован после падения из окна квартиры на проспекте Испытателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Приморского района проверяет обстоятельства ЧП на проспекте Испытателей, где из окна многоэтажки выпал 10-летний ребенок. Инцидент произошел около 15:00 в минувшую среду. Школьника с тяжелейшими травмами экстренно увезли в больницу. При этом, скорую помощь вызвали очевидцы падения, а мама мальчика даже не заметила исчезновения сына.

- Со слов матери, сын ушел в свою комнату, а после к ней пришли сотрудники полиции и сообщили о падении ребенка из окна, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Врачи диагностировали у юного пациента множественные переломы и общую катотравму. Состояние ребенка после падения с пятого этажа кране тяжелое.

Сейчас семью проверяют надзорные органы, известно, что мальчик учится в коррекционной школе для детей с задержкой развития. Его отец дважды судим за наркотики.