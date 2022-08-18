Зампреда правительства Ленобласти Харлашкина обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро в Петербурге

Сергея Харлашкина обвиняют в превышении полномочий. Фото: gov.spb.ru

Заместителя председателя правительства Ленобласти и бывшего главу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергея Харлашкина арестовали по делу о превышении служебных полномочий. В вину ему ставят эпизод на строительстве метро 2015 года с кредитом в 1,5 млрд рублей от банка, который мог быть потрачен не по назначению.

- Следствие предъявило Харлашкину обвинение в превышении должностных полномочий, - сообщил источник «КП-Петербург».

Напомним, что до декабря 2019 горда Харлашкин работал в Смольном, а затем возглавил проблемный петербургский «Метрострой», прошлого гендиректора которого арестовали по делу о крупной растрате. Однако восстановить работу «Метростроя» не удалось, для строительства подземки в Петербурге была создана другая компания.

Осенью 2020 года Сергей Харлашкин перешел на работу в правительство Ленобласти, здесь он курировал вопросы развития топливно-энергетического комплекса и транспорта.

16 августа 2022 года чиновника доставили на допрос в Следственный комитет в Москве. А 17 августа Басманный суд оправил его под арест на два месяца.