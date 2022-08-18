В психбольницу отправили голого мужчину, который бегал по детской площадке в Петербурге

Голого мужчину, бегавшего по детской площадке, отправили в психбольницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция отправила в психиатрическую больницу голого мужчину, которого 16 августа заметили на детской площадке на улице Маршала Казакова. Выяснилось, что это - 49-летний местный житель, который давно страдает расстройством психики.

- В настоящее время он госпитализирован психиатрическую больницу, где находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии, участия в следственных действиях принимать не может, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Тем не менее, из-за того, что мужчина, по версии следствия, демонстрировал половые органы детям, было возбуждено уголовное дело об «иных действиях сексуального характера». Учитывая, что голого мужчину видели несколько детей, то ему грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.